Cinéma

Le Centre cinématographique marocain (CCM) et l'Ambassade du Royaume du Maroc en Allemagne organisent, du 2 au 7 mai, la "Semaine du film marocain à Berlin". Placée sous le thème "La femme et le cinéma marocain", cette grande manifestation destinée au monde culturel berlinois, aux médias et aux cinéphiles aura lieu dans la mythique salle de cinéma Babylone, inaugurée en 1929, indique un communiqué du CCM. Durant six jours, 16 films de long métrage seront présentés, représentant toute la diversité et la richesse du cinéma marocain.



Spectacle

Le groupe a capella américain "The Exchange" s'est produit, mardi à Casablanca, en offrant un spectacle extraordinaire ayant enflammé les jeunes de Sidi Moumen. "The Exchange", qui se compose de cinq chanteurs a capella, s’est produit au complexe les Etoiles de Sidi Moumen sans accompagnement instrumental en fusionnant des styles de tous bords: rythm & blues, rock, gospel, opéra et hip-hop. Le groupe américain en tournée au Maroc dans le cadre du programme d’échange culturel de l'Ambassade des Etats-Unis d’Amérique à Rabat, "American Music Abroad", fusionne entre tous les styles musicaux en accordant ainsi à The Exchange toute sa singularité, plus encore, à travers la voix humaine, brute et puissante qui porte leur son, un bel instrument qu’ils ont forgé lorsqu’ils ont participé au télé-crochet américain "The Sing Off".