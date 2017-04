Exposition

Une exposition collective sous le thème "Peinture ethnographique d'Essaouira" se tiendra du 4 mai au 4 juin à Casablanca, à l'initiative de B & S art gallery. Pour sa première exposition, cette nouvelle galerie réunit les toiles de cinq noms des plus performants de la ville des alizés, dont Mohammed Tabla, Abdellah Elatrach, Abderrahim Trifis, Benhila Regraguia et Youssef Aït Tazarin.

Le dénominateur commun entre ces artistes, en plus de leur appartenance à la même ville, c’est qu’ils célèbrent, chacun à sa manière, un imaginaire social et traditionnel empreint de spiritualité et enraciné dans l’espace et le temps, précisent les organisateurs. "Couleurs exultantes, formes singulières (humaines et animales), références à des mythes oubliés, à des rites ésotériques afro-berbères, fantasmagories et mouvements ludiques défrayent le discours, dans des compositions époustouflantes", relèvent-ils en présentation de l'exposition. Un catalogue est édité à cette occasion, retraçant le parcours de chaque artiste.



Parution

Le journaliste marocain Abdelaziz Belboudali vient de publier à la maison d’édition égyptienne "Dar Al-Ma'arifa" son ouvrage "Ayam Cairo, Bi Oyoun Maghribia" (Jours au Caire avec un regard marocain) dans lequel il revient sur ses multiples visites en Egypte qui lui ont permis de découvrir le mode de vie dans la société égyptienne. Le journaliste et ancien président de l’union des éditeurs arabes, Mohamed Abderrahmane Berrada, qui a préfacé ce livre de 271 pages, souligne que l’auteur à travers cet ouvrage relate ses beaux souvenirs en Egypte qui regorge de plusieurs sites et monuments culturels, archéologiques et historiques. Selon M. Berrada, également président directeur général de Promo-Presse, M. Belboudali revient également sur les grands ouvrages ayant contribué à la formation de la mémoire littéraire dont ceux d’Ahmed Shawki, Tawfiq Al-Hakim, Youssef Sbai et Alae Al Asswani.