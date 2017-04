Jackie Chan



L'acteur chinois Jackie Chan, invité d'honneur de la cérémonie d'ouverture du Festival de cinéma chinois 2017, qui s'est tenue dimanche à Budapest, a confié aux journalistes qu'il envisageait de tourner un film en Hongrie. "La Hongrie est un endroit où j'ai toujours voulu venir, les paysages ici sont vraiment magnifiques, et plus important encore, c'est peu cher, ce qui compte aujourd'hui dans un monde où il devient de plus en plus cher de faire des films", a expliqué le maître des arts martiaux peu avant le début de la cérémonie. Le festival a débuté dimanche avec cinq films, dont Kung Fu Yoga, le dernier film de Jackie Chan. "La Hongrie a un environnement très favorable aux tournages. Aujourd'hui, je suis arrivé à cinq heures du matin, mais je suis allé voir la ville : c'était vraiment magnifique, et également très propre, l'air et le climat sont aussi très bons. J'envisage de tourner un film ici", a-t-il ajouté. Il a par ailleurs rappelé que son film Shanghai Noon 2 devait être tourné en Hongrie, mais avait été finalement fait à Prague, en Tchéquie, en raison de problèmes fiscaux.



Jesse Williams



Si ses groupies vont sauter de joie, la nouvelle ne pouvait pas être plus triste...

La star de "Grey's Anatomy" Jesse Williams et sa femme Aryn Drake-Le ont décidé de divorcer la semaine dernière, selon TMZ. La rupture semble être plutôt amicale, mais pour le moment, on ne sait pas qui en a fait la demande. L'acteur, âgée de 35 ans, avait épousé sa petite amie de longue date Aryn, qui est courtier immobilier, à Los Angeles en septembre 2012. A l'époque, ils vivaient déjà depuis plus de cinq ans ensemble. Ils s'étaient rencontrés pour la première fois alors que le beau gosse travaillait encore comme enseignant à New York... "Elle a été avec moi dans toutes les facettes différentes de ma carrière", a ainsi déclaré Jesse Williams à USA Today en 2010, à propos de sa chérie. Et d'ajouter "Nous nous connaissons par coeur". Ensemble, Jesse et Aryn ont eux deux enfants, encore tous jeunes : une fille Sadie, âgée de 3 ans, et un garçon Maceo, né en 2015... Pour le moment ni le papa, ni la maman n'ont encore commenté la rupture, mais une chose est sûre, ces deux parents attentifs vont sans doute demander au grand public un peu d'intimité pour régler les détails de la garde de leurs enfants devant la justice...