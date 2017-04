Prince

Vêtus de violet, sa couleur fétiche, les fans de Prince ont convergé, vendredi dernier, vers Minneapolis pour rendre hommage au maître de la pop un an après sa mort. Un anniversaire assombri par des querelles sur son héritage et la commercialisation de son œuvre. Hermétiquement protégée des regards des curieux et longtemps enrobée d'une aura mystérieuse, sa résidence de Paisley Park était au cœur des festivités, payantes, avec des concerts, tables rondes et une grande soirée prévue au rythme funk de l'auteur de "Purple Rain". Le grand-père du funk, George Clinton, 75 ans, avait donné le coup d'envoi jeudi avec un concert aux hommages organisés tout au long du weekend sous la bannière "Celebration". Les ponts, stades et autres monuments emblématiques de Minneapolis ont été teintés de violet jusqu'à dimanche en la mémoire de son "fils prodige", qui vivait encore malgré son immense succès dans sa ville natale du Minnesota, dans le nord des Etats-Unis.



Chris Pratt

La star de films d'action Chris Pratt a laissé au vestiaire ses habits de héros vendredi, revêtant un costume plus formel pour venir inaugurer son étoile sur la Voie de la Célébrité à Hollywood. L'acteur de 37 ans s'est fait connaître avec le rôle de tire-au-flanc charmant Andy Dwyer dans la comédie "Parks and Recreation" mais il est devenu depuis l'un des noms les plus recherchés d'Hollywood, enchaînant les premiers rôles dans de grosses productions à succès comme "Jurassic World" et les "Gardiens de la Galaxie". "Je suis croyant et je pense que Dieu œuvre de façon mystérieuse, et prodigue des signaux et des dons dans la vie. Et ces dons prennent souvent la forme de personnes", a-t-il déclaré, en l'honneur de sa mère. "Nous n'étions pas riches mais nous ne manquions jamais d'amour", a-t-il ajouté auprès d'une foule de badauds et de vedettes incluant Zoe Saldana, Dave Bautista et Michael Rooker, ses co-stars des "Gardiens de la Galaxie".