Parution

"Le Maroc à bâtons rompus, examen lucide d'une renaissance" est l’intitulé du nouvel ouvrage de Hamid Bouchikhi, qui vient de paraître aux éditions Dar Tawassoul (2017). Ce livre de 208 pages propose "un éclairage sur les multiples facettes d’un Maroc en mouvement où des progrès réels dans les champs politique, économique et social côtoient des inerties et des insuffisances", explique l’auteur dans l’introduction de l’ouvrage.

L’écrivain tente de jeter la lumière sur les multiples facettes du Maroc selon un modèle d’écriture constructiviste, qu'il juge "bien adaptée" pour "raconter, imparfaitement, un pays dont la complexité et la subtilité ne peuvent être captées par une approche systématique qui oblige à adopter un angle parmi d’autres possibles".



Emission

L'émission de télé-réalité et d’aventure "Jazirat Al Kanz", diffusée par la chaîne 2M, continue de cartonner. Le 6ème prime de la 3ème saison a réuni pas moins de 6,2 millions de téléspectateurs, selon le site électronique de la chaîne. En effet, le public était bien au rendez-vous pour suivre un nouvel épisode qui a mis en compétition la star de la chanson amazighe Fatima Tihihit, le chanteur Badr Soltane et les humoristes Jawaj et Souileh, dont l'esprit d'aventure leur a permis de remporter des primes en faveur d'une association caritative.

Joint au téléphone par la MAP, le Fondateur et PDG de Vidéorama, Moulay Ahmed Belghiti, a qualifié ce taux d'audience de "record historique", avec une part de 63% de l'ensemble du public, précisant qu'à l'instar de leurs antécédentes, cette troisième saison marque encore des scores "meilleurs".