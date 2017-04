Musées

La Suisse compte 1.111 musées qui ont enregistré quelque 12 millions d'entrées par an, selon les statistiques publiées mardi par la presse locale. Parmi les 1.111 musées, un tiers sont des établissements régionaux et locaux, selon la même source. Les musées d'art représentent 15% du total, suivis par les musées techniques (13%) et ceux d'histoire (11%). Sur le plan géographique, la plupart des musées se trouvent en Suisse alémanique (71,4%), devant la Suisse romande (20,3%) et la Suisse italienne (8,3%). Selon la presse locale, la visite des musées est une activité culturelle plus répandue qu'aller au cinéma en Suisse, mais la plupart des entrées se concentrent dans 4,4% des musées.



Festival

La 23ème édition du Festival de Sijilmassa du Malhoun aura lieu du 5 au 7 mai prochain à Rissani, Erfoud et Errachidia, à l'initiative du ministère de la Culture et de la Communication-secteur de la culture. Le festival, organisé en collaboration avec la wilaya de la région et le Conseil de Drâa-Tafilalet, le conseil régional d'Errachidia et les collectivités locales d’Errachidia, Erfoud et Moulay Ali Cherif, constitue une occasion pour jeter la lumière sur l’art du Malhoun comme étant un patrimoine cultuel enraciné dans la mémoire marocaine et un héritage artistique et littéraire important, et mettre l'accent sur l'impératif de sa documentation pour le rendre accessible aux jeunes générations.