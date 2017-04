Exposition

La galerie Bab Rouah de Rabat abrite, du 25 avril au 24 mai 2017, une exposition axée sur le thème ''Mogador'' des artistes italiens Vito Tongiani et Veronica Gaido. Les oeuvres de l'artiste plasticien et sculpteur Vito Tongiani, qui réside depuis des années à Essaouira, visent à célébrer le port de la ville et ses bateaux tandis que les photographies de Veronica Gaido perpétuent les moindres détails de la belle Cité des alizés, mettant en relief son charme.



Rencontre



Les associations ''Cultures sans frontières'' et ''Badira'' ont organisé, récemment à Rabat, une rencontre culturelle et artistique sous le signe ''Le rôle de la culture dans le développement et la promotion des valeurs de tolérance''.

Des figures emblématiques du monde de la culture, des médias et des arts ont participé à la rencontre tels que Mme Najima Tay Tay, la présidente de l'Association ''Cultures sans frontières'' Naïma Badaoui, le journaliste Omar Ouchen et l'artiste égyptien Sameh Yousri.