Jennifer Lawrence

Le monde de la téléréalité aux Etats-Unis est en deuil. Le 25 mars dernier, la vedette de l’émission Newport Harbor : The Real Orange County, Clay Adler, s’est donné la mort. Agé de seulement 27 ans, la personnalité de la télévision s’est rendu dans le désert avec plusieurs amis, pour une session de tir à l’arme à feu. Alors que la session se déroulait tout à fait normalement, Clay Adler a retourné son arme contre lui et a tiré. Jennifer Lawrence, que Clay Adler avait connu en 2007 alors qu’il tentait de lancer une carrière à Hollywood, serait " vraiment ébranlée " par l’annonce et les conditions du décès, selon le témoignage d’un proche, recueilli par le site Hollywood Life." C’est vraiment triste parce qu’elle se souvient de lui avec amour et personne n’a envie d’entendre des choses comme celles-ci particulièrement sur quelqu’un qu’elle connaît bien", a complété le témoin à propos de cet évènement tragique.



Lily-Rose Depp

“Je pensais rêver lorsqu’ils me l’ont proposé”, confie Lily-Rose Depp au magazine Instyle lorsqu’on lui parle de son rôle d’égérie Chanel. Derrière sa moue boudeuse et son assurance sur le red carpet, la fille de Vanessa Paradis et de Johnny Depp reste une jeune fille comme les autres: émerveillée de voir son rêve d’enfant devenir réalité. “J’ai toujours adoré le maquillage, depuis toute petite, raconte-t-elle encore. Quand ma mère se préparait pour une soirée, je demandais au maquilleur de me mettre du rouge à lèvres ou du gloss.” Et aujourd’hui, c’est elle que l’on vient maquiller. Nommée égérie Chanel au printemps 2016, la jolie blonde rejoint ainsi une pléiade de femmes d’exceptions, comme sa mère Vanessa Paradis mais aussi Gisele Bündchen, Nicole Kidman, Keira Knightley, ou encore Kate Moss. Elle a alors 16 ans. Douze mois plus tard, Lily Rose Depp a su s’imposer comme une des muses les plus importantes de la maison Chanel.