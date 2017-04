Court-métrage



La 3ème édition du Festival national du court-métrage ''Short Film Festival" se tiendra du 18 au 21 avril à Ifrane sous le signe "Across Boundaries" (Au-delà des frontières). Initiée par l’université Al Akhawayn, cette manifestation culturelle offre l’opportunité pour les étudiants de mettre en avant leur talent en présentant des courts-métrages en fiction, des documentaires, des clips et vidéos musicaux et des films publicitaires qu’ils ont produits. Cette édition sera rehaussée par un hommage au cinéaste Mohammed Abderrahman Tazi ainsi qu'à la réalisatrice Raja Saddiki. Le festival sera marqué par la projection des films “Badis”, “Immersion : Portrait de Fatema Mernissi”, “Yemken” et “Paroles aux Citizens”, des œuvres célébrant les valeurs de tolérance et de partage. Les réalisateurs en herbe de l’année seront récompensés par un jury de professionnels présidé par Mohammed Abderrahman Tazi, indiquent les organisateurs.



Brad Pitt



Séparé d'Angelina Jolie depuis le mois de septembre, Brad Pitt, 53 ans, se remet tout doucement de son divorce et envisage peut-être une nouvelle histoire. L'acteur a en tout cas été aperçu dernièrement à un dîner en compagnie de Sienna Miller, 35 ans. Elle est à l'affiche du film "The Lost City of Z", produit par Brad Pitt. Selon les informations de Page Six, Brad et Sienna étaient dans un restaurant de Los Angeles avec une vingtaine de personnes après la première du film.