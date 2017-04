Musique



Le jeune groupe de pop américain "The Exchange" se produira, du 25 au 29 avril au Maroc, dans le cadre d'une tournée qui fera escale respectivement dans les villes de Casablanca, Oujda, Meknès et Rabat. "The Exchange" achèvera sa tournée dans la capitale avec un concert qui permettra aux cinq chanteurs du groupe d'accorder leurs voix avec le trio vocal marocain "Adrenaline", selon un communiqué de l’Ambassade américaine au Maroc, initiatrice de cette tournée en partenariat notamment avec le ministère de la Culture.

Révélés par l'émission de télévision américaine "The Sing Off", les membres du groupe se produisent a capella.

Ils fusionnent des styles de tous bords: rythm & blues, rock, gospel, opéra et hip-hop.



Théâtre



L'artiste marocaine Sara Tekaya présentera, du 11 au 15 avril, sa nouvelle pièce théâtrale "Mariage à ranger" dans quatre villes marocaines. Selon un communiqué des organisateurs, "Mariage à ranger" sera interprétée à Casablanca (11 avril), Rabat (12 avril), Marrakech (13 avril) et Tanger (15 avril).

Cette pièce théâtrale, dont les rôles ont été confiés notamment à Samir Talhaoui, Timur Demir, Vanessa Dieu, Mehdi Fettah, Jérémie Haïk, entre autres, est une comédie moderne et décomplexée, qui se joue de tous les tabous et clichés, sans parti pris.