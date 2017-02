Une journée

nationale consacrée

à Vera Lynn

Vera Lynn, légendaire chanteuse britannique pendant la Seconde Guerre mondiale, va fêter son 100e anniversaire en publiant un nouvel album, a annoncé jeudi sa maison de disque Decca Records. Intitulé "Vera Lynn 100", l'album sortira le 17 mars et compile les chansons les plus connues de l'artiste, comme "The White Cliffs of Dover" ou "Auf Widerseh'n Sweetheart", réenregistrées à partir de sa voix originale. "C'est merveilleux de réécouter 'mes chansons' présentées de manière aussi belle et totalement innovante", a-t-elle déclaré dans un communiqué de Decca Records. Née le 20 mars 1917 à Londres, Vera Lynn est une véritable légende au Royaume-Uni. Pendant les jours les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale, elle a parcouru des milliers de kilomètres, souvent au péril de sa vie, pour entretenir le moral des troupes grâce à ses chansons.



Michael Kelly

Lorsque l'acteur Michael Kelly arrive quelque part, c'est son personnage d'impitoyable chef de cabinet de la Maison Blanche Doug Stamper dans "House of Cards" que les gens voient, et craignent. Et intimider peut être un atout pour défendre les causes chères à son coeur. "Doug Stamper parcourt les couloirs du Congrès et les gens écoutent. C'est marrant, c'est réel", raconte à l'AFP l'acteur de 48 ans, qui a pris l'habitude d'obtenir gain de cause grâce à la confusion engendrée par son plus célèbre personnage dans la série de Netflix, aux côtés de Kevin Spacey et Robin Wright.

C'est plutôt utile quand il fait campagne auprès d'élus à Washington ou ailleurs pour la protection des personnes âgées ou la lutte contre la consommation excessive d'opiacés qui fait des ravages aux Etats-Unis. Le glacial et sombre Stamper amadoue, menace, fait chanter et assassine pour dégager la route jusqu'aux sommets dans "House of Cards", dont la cinquième saison doit sortir le 30 mai. Mais, comme souvent, l'acteur se révèle être une bonne pâte dans la vraie vie.