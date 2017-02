Bob Dylan

Le lauréat du dernier prix Nobel de littérature, Bob Dylan, va sortir un nouveau disque de reprises de titres interprétés par Frank Sinatra, le troisième d'affilée et cette fois en triple album. "Triplicate" sera le 38ème album studio du pape de la musique folk américaine, mais le premier en format triple, et sortira le 31 mars.

Chacun des trois disques aura son propre titre, respectivement "'Til The Sun Goes Down", "Devil Dolls" et "Comin' Home Late", et comprendra dix titres réunis en fonction d'une thématique. Les trente titres ont été chantés par Frank Sinatra (1915-1998) mais écrits par plusieurs compositeurs différents. Tous ont été enregistrés dans les studios Capitol à Hollywood par Dylan et le groupe qui l'accompagne en tournée.



Beyoncé

La chanteuse américaine Beyoncé a créé la surprise mercredi en annonçant non seulement qu'elle était enceinte mais, en plus, que la famille qu'elle forme avec le rappeur Jay Z allait accueillir deux nouveaux membres. Elle a choisi Instagram pour transmettre la grande nouvelle, photo à l'appui.

"Nous souhaitons partager notre amour et notre bonheur. Nous sommes bénis deux fois. Nous sommes incroyablement reconnaissants du fait que notre famille va s'agrandir de deux (enfants), et vous remercions pour vos bons vœux", a-t-elle informé ses 92 millions d'abonnés, signant son message "Les Carter", nom de famille de Jay Z, 47 ans.