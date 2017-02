John Wetton n’est plus



John Wetton, est décédé mardi à l'âge de 67 ans d'un cancer du colon. John Wetton, qui n'avait pas replongé dans l'alcoolisme depuis dix ans, est mort dans le sud de l'Angleterre dans son sommeil de complications générées par un cancer du colon, ont précisé ses représentants dans un communiqué.

Le musicien s'était remarié il y a deux mois et devait revenir sur scène en mars avec le groupe Asia pour une tournée en Amérique du Nord en compagnie des rockeurs de Journey.

"John était une personne douce, qui avait créé quelques-unes des mélodies et des paroles qui ont le plus marqué la pop moderne", a estimé le percussionniste d'Asia, Carl Palmer, dans un communiqué.

Après avoir grandi dans la ville de Bournemouth, dans le sud de l'Angleterre, John Wetton est devenu bassiste pour des petits groupes de rock avant de rejoindre King Crimson, qui s'était fait un nom dans le rock progressif (le "prog"), un genre musical plus complexe et psychédélique né à la fin des années 60 au Royaume-Uni.



Sinatra repris par Dylan



Le lauréat du dernier prix Nobel de littérature, Bob Dylan, va sortir un nouveau disque de reprises de titres interprétés par Frank Sinatra, le troisième d'affilée et cette fois en triple album.

"Triplicate" sera le 38e album studio du pape de la musique folk américaine, mais le premier en format triple, et sortira le 31 mars.

Chacun des trois disques aura son propre titre, respectivement "'Til The Sun Goes Down", "Devil Dolls" et "Comin' Home Late", et comprendra dix titres réunis en fonction d'une thématique.

Les trente titres ont été chantés par Frank Sinatra (1915-1998) mais écrits par plusieurs compositeurs différents.

Tous ont été enregistrés dans les studios Capitol à Hollywood par Dylan et le groupe qui l'accompagne en tournée.

Le dernier album de Bob Dylan comprenant des titres originaux et composés par lui, "Tempest", a été publié en 2012.