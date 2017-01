Coproduction

Le Conseil de l’Europe a lancé, lundi, une version révisée de sa convention de 1992 relative à la coproduction cinématographique. La cérémonie de signature a eu lieu en marge du 46ème Festival international du film, a indiqué le Conseil, précisant que dix pays ont pris part à la cérémonie de signature, en l’occurrence le pays hôte, les Pays-Bas, la Grèce, l’Italie, le Luxembourg, Malte, la Norvège, le Portugal, la Serbie, la Slovaquie et la Slovénie.

Selon le Conseil, le texte révisé vise à accorder plus de souplesse aux producteurs en facilitant la participation à des coproductions. Il actualise aussi les procédures d’obtention de la reconnaissance d’un film en tant que coproduction de la part des autorités nationales.

De plus, pour répondre à la mondialisation croissante des modes de travail et de fonctionnement, le champ de la Convention révisée a été élargi pour permettre à des pays non européens de bénéficier de ses dispositions. Ce qui correspond à la récente ouverture du fonds "Eurimages" du Conseil de l'Europe à des pays au-delà de l’Europe.



Forum culturel

La quatrième édition du Forum culturel pour le livre de Khouribga aura lieu du 20 au 23 avril, à l'initiative de l’Association Future génération pour l'éducation et le développement. Selon un communiqué de l’association, cette édition accordera un intérêt particulier aux jeunes talents dans les différents genres littéraires (poésie, zajal, nouvelle) et ambitionne de diffuser la culture de la reconnaissance, à travers des hommages rendus à des figures de proue de la ville.

Parallèlement au forum, des ateliers et une exposition de livres et de bibelots rares seront abrités par la librairie multimédias Ibn Khaldoun, indique le communiqué, précisant que cette édition sera marquée par la signature de plusieurs ouvrages d’écrivains locaux et un séminaire sur "La littérature minière : fondements esthétiques et spécificités sociales".