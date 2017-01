Prince

Le concert en hommage à Prince a été géré de manière "désastreuse" par l'administrateur du patrimoine du chanteur défunt, selon sa sœur et son demi-frère, qui lui réclament des éclaircissements devant le juge chargé du dossier. L'événement, organisé le 13 octobre 2016, avait rassemblé près de 20.000 personnes à St.

Paul, ville mitoyenne de Minneapolis (nord), six mois après le décès de Prince, le 21 avril 2016. La sœur du chanteur, Tyka Nelson, et son demi-frère, Omarr Baker, reprochent, en premier lieu, à l'administrateur Bremer Trust d'avoir préféré la toute jeune société Jobu Presents plutôt que le géant de l'événementiel LiveNation.

L'organisateur choisi s'est désengagé quelques semaines avant le concert, qui a finalement été organisé par l'un des conseillers de l'administrateur, l'avocat Londell McMillan.



Harry Mathews

L'écrivain américain Harry Mathews est mort mercredi à Key West (Floride) à l'âge de 86 ans, a annoncé jeudi son éditeur français Paul Otchakovsky-Laurens, patron des éditions P.O.L. Ami jusqu'à sa mort, en 1982, de l'écrivain français Georges Perec, il fut grâce à lui le premier Américain, après Marcel Duchamp, à rejoindre le groupe littéraire de l'Oulipo aux côtés d'écrivains comme Raymond Queneau ou Italo Calvino. Avec la collaboration d'Alastair Brotchie, il avait publié, en 1998, "Oulipo Compendium", une étude encyclopédique du groupe et de ses affiliés.

Né en 1930 à New York, il étudie la musique et la musicologie à Harvard dont il est diplômé en 1952. Il vient en France la même année afin de poursuivre ses études musicales qu'il abandonne peu de temps après pour se consacrer à la littérature.