Emmanuelle Riva

L'actrice française Emmanuelle Riva, célèbre pour ses rôles dans "Hiroshima mon amour" d'Alain Resnais et "Amour" de l'Autrichien Michael Haneke, s'est éteinte vendredi à l'âge de 89 ans après un long combat contre le cancer. La comédienne est morte vendredi à Paris "des suites d'une longue maladie", selon son entourage, confirmant une information du journal Le Monde.

"Jusqu'au bout, elle a été active", a souligné son agent Anne Alvares Correa. L'automne dernier, l'actrice avait ainsi donné une lecture à la Villa Médicis, prestigieuse institution artistique française à Rome, a-t-elle rappelé. Emmanuelle Riva avait aussi tourné assez récemment dans un film, "Paris Pieds nus" de Fiona Gordon et Dominique Abel, qui doit sortir en mars sur les écrans. Elle avait également participé à un film islandais qui n'est pas encore sorti.



Fatima Mernissi

L’Université libre néerlandophone de Bruxelles (Vrije Universiteit Brussel – VUB) a lancé, jeudi soir, la chaire culturelle de la sociologue marocaine Fatima Mernissi. La recteur de la VUB, Caroline Pauwels a rendu hommage, au cours d’une cérémonie organisée à cette occasion, à la sociologue marocaine, soulignant qu’à travers cette initiative, l’université entend ‘’poursuivre l’œuvre et l’engagement’’ de Fatima Mernissi. Elle a mis en avant ‘’l’esprit critique et vif’’ de la sociologue marocaine, qui se prononçait ‘’ouvertement et explicitement’’ sur les questions intéressant l’égalité homme-femme dans les sociétés traditionnelles.

La recteur de la VUB a indiqué que les activités qui seront organisées dans le cadre de cette chaire s’articuleront autour de deux axes : un axe académique et scientifique et un autre sociétal. Les programmes seront ainsi centrés sur l’identité telle que vécue aujourd’hui par les populations musulmanes en Europe, avec une attention toute particulière pour la population bruxelloise de confession musulmane.