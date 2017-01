Madonna

La star de la pop américaine Madonna a déposé mercredi une demande d'adoption pour deux enfants auprès de la justice malawite, un pays où elle avait déjà adopté un garçon en 2006 et une fille en 2009, a-t-on appris de source judiciaire. "Le tribunal étudie une demande pour déterminer si Madonna peut adopter ou non deux enfants", a indiqué à l'AFP Mlenga Mvula, porte-parole du tribunal de Lilongwe. "La procédure d'adoption requiert un jugement du tribunal", a-t-il poursuivi, refusant de donner l'identité des enfants et de l'orphelinat où ils vivent. Selon les médias locaux, Madonna s'est elle-même présentée mercredi au tribunal de Lilongwe, en compagnie de deux enfants en bas âge, pour y être entendue par une juge. La chanteuse américaine est arrivée au Malawi à bord d'un avion privé et séjourne dans un lodge à l'extérieur de la capitale, ont ajouté ces médias.



Black Panther

Nouvelle avancée de la diversité à Hollywood ? Après un record d'acteurs noirs nommés aux Oscars, Disney et Marvel ont annoncé jeudi le début du tournage de "Black Panther", premier film de Marvel consacré à un super-héros noir. T'Challa, prince du Wakanda, l'un des héros des bandes dessinées Marvel depuis les années 60, est interprété par Chadwick Boseman, qui a déjà endossé son costume sombre et son masque à oreilles pointues dans "Captain America", autre grosse production du studio de cinéma Marvel, filiale de Disney. Chadwick Boseman sera accompagné d'une équipe d'acteurs presque tous afro-américains, Michael B. Jordan, acclamé dans "Creed: l'héritage de Rocky Balboa", les oscarisés Lupita Nyong'O et Forest Whitaker, Angela Bassett, Sterling K. Brown - remarqué dans la série à succès "American Crime Story: The people v O. J. Simpson" - entre autres. L'acteur spécialisé dans les films fantastiques, Andy Serkis, ainsi que Martin Freeman complètent l'affiche. "Black Panther" est réalisé par Ryan Coogler, prodige de 30 ans qui a mis en scène "Creed" et "Fruitvale Station".

Le film est tourné à Atlanta et en Corée du Sud et programmé pour une sortie le 16 février 2018.