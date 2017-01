Mohamed El Faiz



Le ministère de la Culture a déploré le décès de Mohamed El Faiz, historien de l'agronomie et des jardins arabes et enseignant-chercheur à l'Université Cadi Ayyad de Marrakech. La disparition de cette figure intellectuelle, qui a marqué de son empreinte la scène culturelle, constitue une grande perte pour la recherche scientifique, indique le ministère dans un communiqué, ajoutant que le défunt a été inhumé, lundi, au cimetière de Douar Al-Askar à Marrakech. "La recherche scientifique dans le patrimoine a perdu l'un des producteurs de la connaissance dans ses volets théorique et pratique, puisque le défunt a mené, depuis longtemps, des travaux de recherche sur le patrimoine lié à l'hydraulique, aux khattaras (NDLR: système ancestral de drainage des eaux), à l’agronomie et les jardins au Maroc et dans la civilisation arabo-musulmane, outre son intérêt pour le patrimoine immatériel et le patrimoine menacé ainsi que les questions internationales actuelles", précise la même source.



Parution



Un nouvel ouvrage intitulé "Flashs de la mémoire d’Anza-Agadir" du chercheur marocain, Mohamed Azdag, vient de paraître aux éditions "Al Qaraouiyine". Cet ouvrage de 160 pages (format moyen), relate l’histoire du quartier d’Anza situé à 7 km au nord de la ville d’Agadir. L’auteur s’est penché sur les étapes historiques ayant marqué le plus le développement de cette agglomération urbaine, aménagée au début pour abriter un quartier industriel et sur la diversité culturelle des habitants qui s’y sont installés au fil des années. Le chercheur consacre également un chapitre au développement de l’enseignement, moderne et traditionnel, à travers les témoignages d’hommes et de femmes de l’enseignement et de familles, notamment celles ayant élu domicile dans la Kasbah de Taddart. L’ouvrage dresse également un tableau de l’implantation d'usines dans ce quartier et le développement démographique l’ayant accompagnée.