Veljo Tormis



Le grand compositeur estonien Veljo Tormis, auteur de centaines de chants a cappella inspirés par les musiques traditionnelles du nord-européen, est décédé à l'âge de 86 ans, après une longue maladie. L'artiste est mort samedi, a précisé l'Union des compositeurs estoniens. "Tormis nous a appris à apprécier les chants folkloriques et, de par sa création, a donné preuve de leur caractère intemporel", déclarait l'an dernier l'ancienne ministre estonienne des Affaires étrangères Marina Kaljurand, lors d'une cérémonie de remise d'un prix au grand maître de la musique balte. Veljo Tormis a composé plus de 500 chants choraux, tout comme d'autres oeuvres vocales et instrumentales, 35 musiques de film et un opéra. Certaines de ses œuvres, accusées d'être politiquement provocatrices, avaient été censurées par les autorités soviétiques dans les années 1970 et 1980.



Stephen Colbert



L'humoriste et présentateur de télévision Stephen Colbert sera l'animateur de la 69ème cérémonie des Emmy Awards en septembre, ont indiqué les organisateurs lundi. "Stephen est le maître ultime de cérémonie avec des talents créatifs qui ont déjà été récompensés par de multiples prix", a commenté Jack Sussman, l'un des responsables de la chaîne CBS, qui diffuse également le "Late Show", émission nocturne de Colbert.

L'humoriste, qui a fait rire l'Amérique pendant des années avec sa parodie d'un présentateur d'une chaîne d'information d'extrême-droite "The Colbert Report", s'est aussitôt lancé dans une satire des déclarations du nouveau porte-parole de la Maison Blanche. "Ce sera la plus forte audience d'une cérémonie d'Emmys, point barre. A la fois en personne et autour du monde", a-t-il dit, s'inspirant des commentaires samedi de Sean Spicer à la presse au sujet de la polémique autour du nombre de personnes ayant assisté ou regardé l'investiture de Donald Trump vendredi.