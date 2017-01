Driss Ksikes



"Au détroit d'Averroès" est l’intitulé du dernier ouvrage de l’écrivain et journaliste Driss Ksikes qui signe une lecture romanesque de la pensée et l'héritage du grand philosophe andalou. Présenté lors d’une rencontre en fin de semaine à l’initiative de l’Institut français de Fès, l'ouvrage (Ed. Le Fennec) dévoile la pensée d’Averroès à travers la passion que lui voue Adib, personnage principal du roman, lui-même enseignant de philosophie dans un lycée à Casablanca et chroniqueur radio.

Dans sa quête, explique l'auteur, Adib tente désespérément de faire entendre la voix et la pensée d’Ibn Rochd, ce philosophe humaniste musulman du 12ème siècle, père de la raison, à la fois connu de tous mais si longtemps banni et tardivement réhabilité. En somme, "Au détroit d’Averroès" est le journal recomposé de cet enseignant qui a cru à la réinvention du dessein d’un ancien sage, alors qu’il vit lui-même dans un monde de plus en plus empreint à la violence des mots et des images.



Danse indienne



La danseuse indienne, Vaswati Misra, et la troupe Dhwani de Kathak de danse classique effectueront une tournée au Maroc à partir du 26 janvier. Ainsi, un concert est prévu le 26 janvier au Théâtre national Mohammed V de Rabat, annonce le ministère de la Culture dans un communiqué, notant que ces spectacles de danse s'inscrivent dans le cadre du renforcement des relations diplomatiques et culturelles entre le Royaume du Maroc et la République de l’Inde.

Des spectacles animés par la danseuse et la troupe sont programmés, les 27 et 28 janvier au Théâtre Afifi d'El Jadida et au Centre culturel de Settat, à l’initiative du ministère de la Culture et de l’ambassade de l’Inde à Rabat. A l’occasion de cette tournée, la danseuse Vaswati Misra et la troupe l'accompagnant animeront un atelier de chorégraphie au profit des élèves des Conservatoires de musique et de danse de Rabat et Salé le dimanche 29 janvier au Centre culturel de Sidi Belyout à Casablanca.