Parution

"De jeunes musulmans contre le terrorisme" est l'intitulé d’un ouvrage paru récemment, du chercheur Ibrahim El Bouh, défendant "l’innocence de l’islam contre les idées extrémistes, et les groupes violents", par le biais de lettres imaginaires d’un nombre de personnes, se référant à des évènements réels.

Dans l’introduction de cet ouvrage de 100 pages de moyen format, l’auteur précise qu’il s’agit d’un "appel à refuser, à condamner et à faire face à tous les phénomènes idéologiques extrémistes et fanatiques, ainsi qu'a tous les comportements extrêmes et dogmatiques émanant d’une manière directe ou indirecte, d'un courant ou d'une organisation faisant du terrorisme sa référence". L’ouvrage "est une légitime défense de la tolérance de l’islam sunnite", et ce sous la "forme de lettres envoyées par des amis de l’écrivain issus de plusieurs pays, défendant tous l’islam et condamnant le terrorisme"



IFM

L'Institut français du Maroc vient de lancer son nouveau site Internet, accessible à l'adresse suivante : if-maroc.org, a indiqué mercredi le Quai d'Orsay."Conçu comme un outil moderne et intuitif, ce nouveau portail renforcera les interactions avec le public marocain et facilitera la diffusion de l'information sur nos activités culturelles", a expliqué le ministère français des Affaires étrangères dans une déclaration rendue publique par son porte-parole, notant que la communication numérique joue un rôle croissant dans les liens culturels d'exception qui unissent la France et le Maroc. L'Institut français du Maroc, qui dispose de 12 implantations dans le pays, est le plus grand établissement culturel français dans le monde, a rappelé la même source.