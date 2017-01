Traduction

Le coup d'envoi a été donné, mercredi à Rabat, à un master de traduction de et vers la langue italienne intitulé "Traduction littéraire culturelle et édition" (TLCE), domicilié à la Faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université Mohammed V. Ce master de traduction vers l’italien et de la langue italienne vers d’autres langues, notamment l'arabe, se veut un moyen efficace pour renforcer davantage la coopération internationale et marquer l’ouverture du Maroc sur le monde extérieur, a affirmé le doyen de la Faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université Mohammed V de Rabat, Jamal Eddine El Hani, à l'occasion de la conférence inaugurale du master, animée par l'ambassadeur d'Italie au Maroc, Roberto Natali, sous le thème "L’Italie et le Maroc dans le contexte de la politique méditerranéenne de l’Italie".



Hommage

L’Association «Etoiles d’Anassi pour l’éducation, la culture et le développement social» organise, samedi 21 janvier à la Maison des jeunes «Ahl Ghnam» d’Anassi, une soirée en hommage au comédien marocain Jalal Bouftaim qui a fait ses débuts au théâtre avant de passer aux salles de cinéma et enfin atterrir sur nos écrans pour participer à plusieurs productions nationales. «Mon métier, je l'exerce avec un grand amour et une grande patience», dit-il. Grâce à ses qualités humaines nobles, à ses rôles distingués, à son goût artistique raffiné et à sa sensibilité, il a réussi à se faire une place sur la scène cinématographique marocaine.