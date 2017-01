Salon du

livre usagé

La ville de Casablanca abrite, du 1er au 30 avril prochain, la 10ème édition du Salon national du livre usagé, indiquent mardi les organisateurs dans un communiqué. Initiée par l'Association des bouquinistes de Casablanca, cette édition se tiendra sous le thème "Les cultures du Maroc africain" et s’assigne pour objectif d’encourager les familles démunies à acquérir des livres à des prix symboliques tout en incitant les plus jeunes et les enfants à la lecture. Les activités culturelles de cette manifestation se dérouleront dans une tente portant le nom du grand romancier marocain, feu Driss Chraibi, précise la même source.



Conférence

Le critique de cinéma Noureddine Saïl donnera, vendredi 20 janvier à Rabat, une conférence sur le thème ''Comment le cinéma traite-t-il la question des droits de l'Homme ?''. L'événement s'inscrit dans le cadre d'une rencontre organisée à l'initiative du ciné-club des droits de l'Homme. Le centre culturel égyptien à Rabat accueille, aujourd’hui jeudi, l'écrivain, romancier, philosophe et ancien ministre marocain de la Culture Bensalem Himmich. L'événement s'inscrit dans le cadre d'un colloque axé sur ''Le dialogue culturel: enjeux et défis''.