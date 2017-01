Convention

Une convention de partenariat a été signée, lundi à Marrakech, entre la Fondation nationale des musées (FNM) et le Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée de Marseille (MuCEM) pour la présentation de l’exposition "Lieux Saints partagés" au "Musée des Confluences" (ex-Dar El Bacha) à Marrakech à l’automne 2017. Cette exposition pose un regard différent sur les comportements religieux des populations méditerranéennes et met en évidence l’un des phénomènes les plus intéressants de la région, à savoir le partage et l’échange entre les trois religions monothéistes. Dans une déclaration à la presse, le président de la FNM, Mehdi Qotbi, a souligné que la présente convention concerne un volet d’une grande importance pour la fondation, à savoir la formation continue des fonctionnaires et l’accompagnement scientifique du "Musée des Confluences" de Marrakech.



Parution

La Fondation Abdelhadi Tazi vient de publier récemment l'ouvrage de l'historien et diplomate feu Abdelhadi Tazi, intitulé "11 siècles d'histoire de l'Université Qarawiyyine, de 245 à 859 de l'Hégire/ 1380 à 1960". Dans la préface de cet ouvrage de 39 pages de format moyen, la Fondation donne un aperçu sur le livre de l'auteur "Jami Al-Qaraouiyyine, la mosquée et l'université dans la ville de Fès" composé de trois chapitres et qui a été le sujet de sa thèse pour lequel il obtint en 1971 son doctorat d'Etat es-lettres de l'Université d'Alexandrie. Ce livre, traduit en français et en anglais, évoque l'histoire de l'Université Qarawiyyine fondée au milieu du 9ème siècle et qui a été pour le défunt "sa première école" qui éveilla en lui sa vocation d'érudit et sa soif de découverte dans les domaines intellectuels tels que la culture arabe, le fiqh et les valeurs humaine et nationale. Elle a également été pour lui une source de fierté.