Brit Awards

David Bowie pourrait recevoir deux "Brit Awards" à titre posthume, après avoir été placé samedi sur une dernière liste de prétendants avant la cérémonie qui aura lieu dans un mois. Le chanteur canadien récemment décédé Leonard Cohen figure de son côté parmi les cinq nominés dans la catégorie meilleur artiste solo international masculin.

David Bowie, qui est mort le 10 janvier 2016, a été nominé pour le titre de meilleur artiste masculin britannique solo, avec Craig David, Skepta and Michael Kiwanuka. Il a aussi été placé sur une dernière liste de prétendants dans la catégorie album britannique de l'année pour "Blackstar", sorti le jour de son 69e anniversaire, deux jours avant son décès. La cérémonie de remise de ces trophées de la musique britannique aura lieu le 22 février dans la grand salle O2 Arena de Londres.



Exposition

La ville de Jerez de la Frontera (sud de l’Espagne) accueillera, du 27 janvier au 5 mars prochain, l’exposition photographique itinérante "Visages du nouveau Maroc", organisée par la Fondation des Trois cultures de la Méditerranée.

Cette exposition, qui sera accrochée au sein de l’espace historique Alcazar de Jerez de la Frontera en collaboration avec la mairie de cette ville andalouse, jette la lumière sur une nouvelle génération de jeunes marocains qui ont suivi des formations académiques et professionnelles en Andalousie et qui sont rentrés au Maroc pour réaliser leurs rêves.

Les œuvres de cette exposition suivent le quotidien d’hommes et de femmes, entrepreneurs ou acteurs sociaux, qui "rompent avec les idées reçues sur une génération de migrants et montrent le future le plus prometteur du Maroc", souligne un communiqué de la Fondation.