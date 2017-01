Hologrammes

Le temps d'une soirée, des fans français ont pu emprunter la machine à remonter le temps et applaudir Claude François, Dalida, Mike Brant et Sacha Distel, en hologrammes.

Une première mondiale bluffante mais aussi frustrante avec des retrouvailles parfois trop virtuelles. Après une attente savamment orchestrée, Claude François débarque sur scène, accompagné des Clodettes. Il entonne "Cette année-là", chorégraphie à l'appui, avant de donner des indications aux machinistes. Suivront une douzaine de tubes des années 1970 dont "Gigi l'amoroso" (Dalida), "Qui saura" (Mike Brant) ou "Toute la pluie tombe sur moi" (Sacha Distel), avec une attention portée aux costumes et aux chorégraphies inventives. "Quand je l'ai vu, ça m'a fait quelque chose", raconte Véronique Tudela, 51 ans, une fan de Cloclo qui a assisté à l'avant-première de "Hit Parade", un spectacle qui démarre jeudi à Paris avant de partir en tournée à partir d'avril en France, en Suisse et en Belgique.



Jonas Kaufmann

Le ténor star allemand Jonas Kaufmann, de retour sur scène à Paris dans "Lohengrin" de Wagner après 4 mois d'absence pour soigner ses cordes vocales, reconnaît qu'il devra "faire davantage attention à sa voix", dans un entretien à l'AFP.

Le ténor le plus demandé de la scène lyrique internationale a retrouvé son rire tonitruant et sa gentillesse habituelle dans l'entretien donné à l'AFP quelques jours avant sa reprise dans "Lohengrin" de Wagner, à condition d'attendre sa première performance pour le publier. "Je suis superstitieux. Je ne voudrais pas qu'on annonce partout le grand retour de Jonas Kaufmann et qu'au dernier moment à cause d'un rhume ou d'autre chose, je ne puisse pas chanter", expliquait-il.

Le ténor avait annoncé fin septembre, après des annulations en série, son retrait de la production des "Contes d'Hoffmann" à l'Opéra de Paris. "C'était un hématome sur une corde vocale, avec un tout petit vaisseau éclaté. Il fallait attendre que cela cicatrise naturellement", a-t-il expliqué à l'AFP.