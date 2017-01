Exposition



L’artiste marocain Monssef Sedki Alaoui expose ses récentes œuvres durant tout le mois de janvier, à la galerie "Arbre Bleu" à Essaouira. L’exposition est le "déclic plastique et poétique d’une tournée dont l’objectif est de créer un dialogue autour d’un éventuel courant", a indiqué l'artiste dans une déclaration à la MAP.

Dans cette exposition artistique, Sedki Alaoui aborde les thèmes de "l'émerveillement et du dévoilement spirituel" en partant de ses recherches effectuées de 2010 à 2016. Plasticien "néo-abstrait", il est aussi poète et chercheur en art post-moderne. Il travaille à la Faculté des lettres et des sciences humaines de Mohammedia (Université Hassan II de Casablanca) et vit entre Essaouira et Mohammedia.



Musée



Le créateur de "Star Wars" George Lucas a choisi Los Angeles plutôt que San Francisco pour y établir son futur musée, projet titanesque d'un milliard de dollars, a indiqué le site Internet du musée mardi. Le musée de l'art narratif sera situé dans le parc des Expositions de Los Angeles, et abritera sa collection d'art et d'objets provenant de tournages de ses films, y compris beaucoup issus de la saga galactique "Star Wars".

George Lucas financera la quasi totalité du musée, qui sera bâti sur un terrain de trois hectares et dont l'architecture évoquera un gigantesque vaisseau spatial. Los Angeles l'a emporté face à San Francisco, qui avait proposé d'établir le musée sur l'Ile du Trésor (Treasure Island) dans la baie de la ville.