Forum



L'Association "La pensée plastique" organisera son 15ème forum sous le thème "Le conteur plastique : le lien entre le récit et l’art de la photographie" Au programme de ce forum, initié en partenariat avec la direction des arts du ministère de la Culture, un exposé sera présenté par Ahmed Loutfallah, le 19 janvier à la galerie Bab Rouah, indique l’association dans un communiqué. L’intervenant se penchera sur la nature des relations entre les arts et le roman, qui se structure sur une série de liens et de dépassements extra-artistiques. Il apportera des réponses et des précisions sur nombre de questions concernant l'imitation des arts, la littéralité du roman et sa relation avec d'autres genres artistiques comme la photographie, la sculpture et la musique.



Golden Globes



La cérémonie des Golden Globes, qui a eu lieu dimanche soir, a été suivie par environ 20 millions de téléspectateurs, a indiqué l'Institut Nielson Media Research. Les Golden Globes 2016 qui ont été retransmis par la chaine américaine «NBC» et animés par le présentateur du Tonight Show, Jimmy Fallon, ont attiré 1,5 million de personnes supplémentaires par rapport à l'an dernier, souligne l'institut américain chargé de mesurer les audiences TV.

La cérémonie des Golden Globes de 2015 n'a rassemblé que 18,5 millions de téléspectateurs, en raison, notamment, de la concurrence des phases finales du championnat de football américain (NFL). L’édition de 2014, co-animée par les actrices Tina Fey et Amy Poehler, a réuni 20,9 millions de téléspectateurs.