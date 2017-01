Schwarzenegger



Donald Trump a étrillé vendredi matin, sur Twitter, l'ancien acteur Arnold Schwarzenegger qui lui a succédé à la présentation de l'émission de télé-réalité "The Celebrity Apprentice", raillant ses premières audiences "en comparaison de la "machine à audimat" Trump.

Le président élu américain, qui prendra ses fonctions le 20 janvier et qui a accédé lui-même au rang de star aux Etats-Unis après avoir présenté "The Apprentice" et "The Celebrity Apprentice" durant 14 saisons, est coutumier de ces invectives ad hominem sur Twitter. L'ancien gouverneur de Californie (2003-2011), Arnold Schwarzenegger, succède au futur président à la tête de l'émission, dont le premier numéro de la huitième saison a été diffusé lundi soir.

"Wow, les chiffres sont tombés et Arnold Schwarzenegger a été «submergé» (ou détruit) en comparaison de la machine à audimat, DJT", a écrit le milliardaire, en finissant par ses initiales.



Hommage



Un vibrant hommage a été rendu, samedi à Mohammedia, à de grandes figures artistiques et culturelles natives de la cité des fleurs, en reconnaissance de leurs efforts et de leur contribution à la promotion de la culture et des arts en 2016. Initié par l'Association marocaine des arts et des cultures (AMAC), cet "hommage aux stars", vise à mettre en valeur les contributions remarquables de ces acteurs sur la scène culturelle nationale et internationale.

Il s'agit de l’universitaire et présidente de la Fondation de l'amitié maroco-américaine, Yasmine Hasnaoui, de l’artiste peintre et critique Chafik Zougari, du poète Salah Boussrif, de l'artiste Abdellah Daoudi, du réalisateur marocain basé à Londres, Nassim Abassi, et de l’animateur de télévision Said Jaârani. Des certificats de reconnaissance leur ont été remis.