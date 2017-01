Parution

Le ministère de la Culture vient de publier le second numéro de la revue des statistiques culturelles qui couvre la période 2012-2015. De format moyen, cette revue (124 pages) contient 12 chapitres qui proposent des données, des indicateurs et des graphiques concernant la population et la culture, les structures organisationnelles ainsi que les ressources humaines du ministère, le patrimoine culturel, les infrastructures culturelles, le livre et l'édition, la lecture publique et les arts. Ils portent également sur le soutien aux associations culturelles, les activités des établissements publics sous tutelle du département, les programmes radiodiffusés et télédiffusés, les droits d'auteur et les droits voisins en plus du commerce international des produits culturels.



Berlinale

Le film français "Django", consacré au célèbre guitariste de jazz manouche Django Reinhardt, dont la famille a été persécutée par les nazis, ouvrira en février le Festival du film de Berlin, ont annoncé mercredi les organisateurs.

Ce "biopic", première oeuvre du Français Etienne Comar, sera présenté en compétition officielle de la Berlinale 2017 et projeté en avant-première mondiale le 9 février. L'acteur français Reda Kateb y campe le célèbre guitariste, forcé de fuir en 1943 le Paris occupé par les troupes allemandes en raison de son appartenance à la communauté "sinti", communément appelée "manouche" en France, et persécutée par les nazis. "Django Reinhardt était l'un des pionniers les plus brillants du jazz européen et le fondateur du jazz manouche", a souligné le directeur de la Berlinale, Dieter Kosslick, dans un communiqué.

"+Django+ montre de façon captivante un chapitre émouvant de sa vie" et constitue "une histoire bouleversante de survivant. La menace constante, sa fuite et les atrocités effroyables commises contre sa famille ne l'ont pas empêché de continuer à jouer", selon M. Kosslick.