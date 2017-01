Soutien



210 projets ont été retenus pour bénéficier du programme de soutien aux associations, manifestations culturelles et festivals artistiques et patrimoniaux pour un montant de 7,44 millions de dirhams au titre de la première session de 2017, indique mercredi le ministère de la Culture. La Commission d'étude et de sélection de projets a accepté 210 des 311 projets reçus, soit environ 68% de l’ensemble des demandes, souligne le ministère de la Culture dans un communiqué mercredi. Les projets sélectionnés se répartissent entre les associations culturelles et professionnelles partenaires (39 projets), les manifestations culturelles (88 projets) et les festivals artistiques et patrimoniaux (83 projets), précise le communiqué.



Concours



Le réseau de la lecture au Maroc a ouvert les candidatures pour le concours national de la lecture au titre de l’année 2017, visant à valoriser et encourager cette pratique culturelle chez les jeunes, ainsi qu’à sensibiliser à l'importance de la lecture en la consacrant en tant que moyen de former un citoyen lecteur, conscient et acteur. Le concours est ouvert aux candidats âgés de 8 à 24 ans, et stipule l’envoi de la liste des livres lus en 2016, leurs titres, le nom de l'auteur, le nom de la maison d’édition, la date de la publication, ainsi qu’une présentation de quatre lignes pour chaque livre, a indiqué le réseau dans un communiqué. Le candidat est invité également à envoyer un texte créatif dont il est l’auteur ne dépassant pas une page (500 mots), dans lequel il imaginerait une autre fin pour un livre de son choix, que celle donnée par l’auteur. Les candidatures peuvent être envoyées par voie électronique, ou en les remettant en main propre au chargé, au sein de l’établissement avant le 8 janvier.