Langue arabe



La Journée mondiale de la langue arabe a été célébrée à Chichaoua dans certains établissements scolaires relevant de la direction provinciale de l’éducation nationale et de la formation professionnelle. Ainsi, le club de la culture et de l’art du lycée qualifiant Al Atlas à Douirane a organisé dernièrement une soirée culturelle qui s’inscrit dans le cadre du programme annuelle des activités éducatives parallèles au cours de laquelle il a été procédé à la présentation d’un exposé sur la Journée mondiale de la langue arabe, le 18 décembre de chaque année, ainsi que sur la place de celle-ci parmi les langues du monde et ses spécificités phonétiques et stylistiques.



Exposition



L'artiste-peintre Badr El Bouchti expose ses œuvres jusqu’au 10 janvier courant, au centre culturel Dar Souiri à Essaouira. En quête d’originalité, les œuvres de Badr El Bouchti transportent le visiteur dans un monde où la lumière est au centre de la pensée. Une figuration expressive qu'il veut basée sur le visage humain, comme vecteur de toutes les sensations, ou encore un visage où les yeux restent la composante clef d'une vision inachevée, comme si le regard se faisait petit à petit, à travers la lecture de l'œuvre. "La neutralité des couleurs, où la présence et l'absence, restent en dualité permanente, nous remet au départ de tout questionnement", confie-t-il à la MAP. Parfois, une couleur vient libérer la perception de celui qui contemple l'œuvre, lui permettant ainsi de se rapprocher esthétiquement de la peinture de l’artiste.