Mariah Carey

La chanteuse américaine Mariah Carey s'est montrée déçue de sa performance à Times Square pour le Nouvel An, qui a créé un malaise notamment en raison de couacs techniques, reconnaissant dans un tweet dimanche que "des fois, ça merde". Mariah Carey se produisait quelques minutes avant la traditionnelle "tombée de la boule" sur la plus célèbre place new-yorkaise, où près d'un million de personnes étaient venues célébrer l'entrée dans la nouvelle année. "Des fois, ça merde", a-t-elle écrit sur Twitter, accompagné d'un émoticône déçu. "Bonne et saine nouvelle année tout le monde! Voilà qui annonce plus de Unes en 2017". La diva américaine a connu, pendant son passage sur scène, de nombreux problèmes techniques, notamment un décalage entre la bande son et sa voix. Au moment d'interpréter sa chanson "Emotions", elle a même semblé rendre les armes, s'arrêtant de chanter, main sur la hanche.



George Michael

Les résultats des premiers examens post-mortem de la pop star britannique George Michael, décédé dimanche à 53 ans, ne sont "pas concluants" quant à la cause du décès, a indiqué vendredi la police britannique. "Une autopsie a eu lieu jeudi dans le cadre de l'enquête sur la mort de George Michael" et les résultats ne sont "pas concluants" quant à la cause de la mort, indique la police britannique en annonçant de nouveaux examens dont les résultats ne seront "pas connus avant plusieurs semaines". "La mort de M. Michael est toujours considérée comme inexpliquée mais pas suspecte", a ajouté la police dans un communiqué.