Exposition

L'exposition "La Ciudad y su testigo" (La ville et son témoin) de Farid Othman-Bentria Ramos sera présentée, du 10 au 20 janvier prochain, à la galerie de l'Institut Cervantès de Tanger. Cette exposition propose, au travers de trois espaces convergents, d’amener le spectateur à voir le monde, selon la vision d'un Tangérois qui propose deux ailes et découvre l’œil à même de capter les images de sa ville natale.



Journée d'étude

Le Centre cinématographique marocain (CCM) à Rabat abrite, le 21 janvier prochain, une journée d'étude au profit des directeurs des festivals et des manifestations cinématographiques. Cette journée d'étude sera consacrée aux procédures de demande de soutien et à l'échange de vues autour de la situation actuelle de l'ensemble des festivals et des manifestations en ce qui concerne leur évolution artistique et organisationnelle, indique un communiqué de la Commission de soutien à l'organisation de festivals cinématographiques.

L'ordre du jour de cette rencontre comprend également la présentation d'un exposé du président de la Commission sur le bilan annuel, la révision de la procédure de demande de soutien ainsi qu'un exposé détaillé sur les normes d'octroi du soutien en vigueur.