Exposition



La Galerie Conil à Tanger expose, jusqu'au 21 janvier prochain, les œuvres du peintre français Patrice Arnoud, imprégnées des paysages du Maroc, de l'environnement aux gammes vives et variées dans lequel il vit.

Cette exposition, dont le vernissage a eu lieu le 17 décembre, invite le public à méditer des tableaux qui semblent être de loin telle une lumière dans la nuit, mais qui se voient de près comme une miniature prise à deux mains.

Patrice Arnoud traduit dans le silence de son atelier les impressions avec pour souvenir une persistance rétinienne, et des fois oubliant même la figuration, peignant souvent en diptyque: chemin emprunté pour passer du figuratif à l'abstrait.



Rencontre



Une rencontre littéraire avec l'écrivaine marocaine Fatima Zohra Rghioui autour de son dernier recueil de nouvelles "Ada'ou Sirri Bayna Yadayk", paru en octobre dernier aux éditions Kalimate, sera organisée, le 20 janvier à la Librairie des Colonnes à Tanger.



Conférence



"Les bases d'une communication efficace" est le thème d'une conférence qui sera organisée, le 28 janvier prochain à Tétouan, dans le cadre du programme "Université citoyenne" proposé par l'HEM pour l'année 2017.

Ce rendez-vous, qui sera animé par le médecin sexologue Amal Chabach, est le premier d'un nouveau cycle de conférences visant à enrichir l'esprit d'ouverture chez les élèves et à développer la pluralité des cultures, de débat et de citoyenneté active.