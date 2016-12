Don

Driss Dahak, membre de l’Académie du Royaume du Maroc, vient de faire don d’un important lot de livres et de documents de référence à l’Agence Maghreb Arabe Presse.

Ce don est constitué du livre de M. Dahak "L’eau, à l’échelle mondiale et nationale : Ses ressources et son système juridique" en deux versions arabe et anglais, et du "Guide des conventions et accords internationaux publiés dans le Bulletin officiel de 1913 à 2013" en arabe incluant un CD mis à jour et couvrant la période de 1913-2015, publié par le Secrétariat général du gouvernement.

Ce don comporte également les procès-verbaux, en arabe et français, des réunions de la Commission nationale de suivi des élections allant de mai à décembre 1997 en deux volumes ainsi que tous les communiqués de ladite commission couvrant la même période. Ces documents viennent enrichir le fonds documentaire de la MAP, considéré comme patrimoine national, et qui compte des millions de documents.

Couvrant une période de plus de 50 ans, les archives de la MAP sont le premier outil consacré à l’information au Maroc. La richesse et la précision de ces informations en font un outil incontournable pour toutes les recherches menées avec un souci d’exhaustivité.



Lecture

Quelque 80 élèves de différents établissements scolaires de Khouribga ont pris part à un atelier sur la lecture publique, dans le cadre du Salon régional du livre de Béni Mellal Khénifra, qui s’est tenu du 20 au 26 décembre sous le thème "La lecture pour un développement sociétal conscient et renouvelé".

Cet atelier, dirigé par l'Association Ajial Al Moustakbal pour l'éducation et le développement de Khouribga, dans le cadre des travaux du Salon régional du livre organisé par le ministère de la Culture avec le soutien de la Direction du livre, des bibliothèques et des archives, a été l'occasion d'initier les élèves aux techniques et concepts permettant au lecteur de mieux choisir un livre.