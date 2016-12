Carrie Fisher

L'actrice américaine Carrie Fisher, mythique Princesse Leia dans la saga spatiale "Star Wars", victime vendredi d'une grave crise cardiaque a été hospitalisée dans un état critique. La comédienne de 60 ans a souffert d'un arrêt cardiaque lors d'un vol Londres-Los Angeles et des passagers lui ont administré des soins de réanimation d'urgence, affirme le site d'informations sur les célébrités TMZ. Son frère Todd Fisher a confié à la revue The Hollywood Reporter qu'elle était "sortie des urgences" et que son état s'était stabilisé, sans plus de détails.

L'incident est survenu 15 minutes avant l'atterrissage à Los Angeles, d'après TMZ. Erik Scott, porte-parole des pompiers de Los Angeles, a confirmé que peu après midi, ces derniers "ont répondu à un appel d'urgence à l'aéroport LAX (...) en raison d'un arrêt cardiaque". "Ils ont immédiatement administré des soins de réanimation (...) et l'ont emmenée vers un hôpital local", a-t-il précisé, sans donner le nom de l'actrice.



Rick Parfitt

Rick Parfitt, guitariste du groupe de rock britannique "Status Quo" est décédé samedi à 68 ans des suites d'une infection. "Nous sommes dévastés de devoir annoncer que (...) Rick Parfitt est mort ce samedi", ont indiqué sa famille et son manager dans un communiqué commun. Le musicien avait été hospitalisé jeudi soir dans un hôpital de Marbella, dans le sud de l'Espagne, à la suite d'une complication liée à une blessure à une épaule, précise le communiqué.

Rick Parfitt, qui a connu de nombreux problèmes de santé par le passé, envisageait de se lancer dans une carrière solo et prévoyait de sortir un album en 2017, selon sa famille et son manager. Son groupe a connu de nombreux succès comme "Rockin' All Over the World", "Caroline" ou "In the Army Now", écoulant plus de 100 millions de disques. Il avait été créé à Londres en 1962 sous le nom des "Spectres" et a pris le nom de "Status Quo" en 1969.