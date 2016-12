Photographie

L'Association "Atelier d'art photographique", représentant officiel de la Fédération internationale de l'art photographique au Maroc, organise, les 30 et 31 décembre 2016, la 5ème édition des "Nuits photographiques". Initiée en partenariat avec la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, sous la supervision de la Fédération internationale de l'art photographique, cette édition connaîtra la participation de 35 photographes, amateurs et professionnels, marocains et étrangers, qui devront présenter 38 œuvres photographiques, entre expositions et courts-métrages, indique jeudi un communiqué de l'Association.

Au titre de cette 5ème édition qui "suscite un engouement particulier", 58 propositions photographiques ont été déposées parmi lesquelles l'Association a retenu 38 photographies et courts-métrages de 35 participants, ajoute le communiqué.



Exposition

Les Marocains Amjad Echelh et Hiba khamlichi ont remporté "la mention honorable" de la 44ème exposition internationale d'art plastique enfantin de Lidice 2016, dont le thème a été "l’Ecole". Cette exposition, organisée par le ministère tchèque de la Culture, le ministère des Affaires étrangères et la Commission tchèque pour l'UNESCO, est l’une des premières initiatives encourageant la création enfantine en Europe et dans le monde.

Dans une déclaration à la MAP à l'issue d’une cérémonie de remise de prix, organisée jeudi au siège de l'ambassade de la République tchèque à Rabat, Amjad Chelh s’est dit heureux et fier de recevoir cette distinction. Ce lauréat, âgé de 10 ans, a souligné l'importance de participer à cette exposition internationale, estimant que cette reconnaissance de la part des organisateurs lui permettra de développer ses talents et le motive pour participer à d'autres compétitions nationales et internationales.