Festival

La 4è édition du Festival amazigh de l'enfant se tient, du 21 au 25 décembre à Errachidia, sous le thème "Une régionalisation pionnière pour une enfance prometteuse" à l’initiative de "l’Association espace enfant".

Cette manifestation culturelle organisée en partenariat avec l’Institut Royal de la culture amazighe (IRCAM) et le ministère de la Culture, a notamment pour objectifs la valorisation du patrimoine culturel amazigh et la préservation de l’identité, des traditions et des coutumes amazighes.

Le programme prévoit, entre autres, des prestations de danses interprétées par des groupes musicaux de la région, des ateliers pédagogiques, un concours culturel et un atelier sur la calligraphie tifinagh.

Au menu, figurent également des animations au profit des enfants de la région en plus de soirées musicales.



Ouvrage

Un nouvel ouvrage collectif intitulé "La ville et les arts au cinéma" a été présenté, mardi à Khouribga, en marge de la 8ème édition du Festival international du film documentaire de la ville. Cet ouvrage de 107 pages a été réalisé par des chercheurs universitaires, des journalistes et des amateurs de films documentaires du Maroc et de l'étranger.

Ce livre, qui aspire à inculquer la culture de recherche, de lecture, de dialogue créatif entre les différents acteurs, auteurs et créateurs du Maroc et d'ailleurs, fait suite à la publication, lors de l'édition précédente du Festival, d'un premier tome intitulé "Les questions des droits de l'Homme dans le film documentaire".

