Michèle Morgan

La comédienne Michèle Morgan, l'une des plus grandes actrices françaises du XXe siècle, dont les yeux bleu vert magnétique et la séduction un peu distante ont fait rêver des générations, est morte mardi à 96 ans. "Les plus beaux yeux du cinéma se sont fermés définitivement ce matin", a annoncé sa famille. Véritable star, Michèle Morgan a été la toute première actrice à remporter le Grand prix d'interprétation féminine au festival de Cannes en 1946, pour son rôle d'une jeune femme aveugle dans "La Symphonie Pastorale" de Jean Delannoy. Alors au sommet de sa gloire, elle incarnait la femme française distinguée, le contraire d'une scandaleuse. Elle fut l'une des très grandes vedettes du cinéma en France entre 1940 et 1960, avant de s'éloigner lentement des plateaux de tournage. Sa carrière compte tout de même quelque 70 films dont certains comme "Remorques" avec Jean Gabin (1939) et "Les grandes manoeuvres" avec Gérard Philippe (1955) sont devenus des classiques.



Stephanie Del Valle

Stephanie Del Valle est une jolie brune de 19 ans, étudiante en communication à la Pace University, située à New York. Avant de devenir Miss Monde, elle a été élue Miss Mundo Puerto Rico et évoluait en tant que mannequin. Elle est notamment la muse du designer portoricain Carlos Alberto. Stephanie Del Valle en plus d'être jolie, en a dans le cerveau puisqu'elle parle 3 langues : espagnol, anglais et français.

Lors du concours Miss Monde 2016, elle a survolé la compétition et a devancé Miss Indonésie et Miss République dominicaine, respectivement 2e et 1ère dauphine. Après son élection, Miss Monde a déclaré : « C'est un honneur et une grande responsabilité de représenter les Caraïbes ». C'est Mireia Lalaguna, Miss Monde 2015, qui a remis la couronne à celle qui a la chance de lui succéder. Stephanie del Valle a reçu un beau cadeau d'anniversaire en avance puisqu'elle fêtera ses 20 ans le 30 décembre prochain.