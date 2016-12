Exposition

L’artiste marocain Ahmed Adallouch expose ses récentes œuvres jusqu’au 7 janvier prochain, à l’atelier des Arts "Empreinte" dans la médina d’Essaouira. Cet artiste souiri puise son inspiration dans la tradition marocaine et la culture berbère tout en étant résolument tourné vers la modernité. Dans ses œuvres, il mêle avec dextérité tradition et modernité, abstrait et figuratif, spiritualité et sensibilité. Les thèmes de prédilection de cet artiste sont les traditions, les signes dans le souk, les scènes de la vie quotidienne, les paysages, les animaux, le corps humain et les femmes marocaines avec leurs tenues traditionnelles. Ses toiles sont riches en matière, en gestes spontanés, où se déploient traits fougueux, impressions colorées et poétiques dominées par la nouvelle figuration.



Parution



Un nouvel ouvrage, intitulé "Abdessamad Kenfaoui: la passion du théâtre", vient d'être publié par la Fondation "Al Manahil" en hommage à la mémoire de ce grand pionnier du théâtre marocain. Cet ouvrage présente des témoignages qui retracent le parcours d’une figure de proue du théâtre marocain, d’un "militant libre" qui a marqué sa génération et d’un homme de "principe et de lutte". "Il y a une nuance entre quelqu'un d’exceptionnel et un homme d’exception. "Ken", comme on se plaisait à le désigner, toujours et partout, faisait partie de ce genre rare, mêlé d’empathie, d’anticonformisme et d’originalité non freinte", selon son épouse, Danièle Falcioni-Kenfaoui, qui a toujours trouvé en lui un modèle de libéralisme respectueux des idées de l’autre, mais intransigeant lorsqu'il fallait illustrer et défendre les idéaux de liberté et de justice.