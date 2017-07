Bouger toutes les deux heures, c'est utile ?

Dans une maison, si vous décidez de ne plus nettoyer une chambre et de ne plus l'aérer, forcément il y aura de la poussière ! Lorsqu'on reste assis des heures, c'est pareil : on n'oxygène pas son corps, on ne l'aère pas. La sédentarité est encore plus mauvaise pour les vaisseaux que pour le cœur. Mais le cœur n'est performant que si les vaisseaux le sont. Donc notre organisme doit bouger ! En voiture, en avion ou devant son ordinateur, se lever au moins toutes les deux heures est vraiment une bonne habitude à prendre.