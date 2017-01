Boufal, un forfait de trop pour le Onze national

Après l’éventualité, place à la certitude. La blessure de Soufiane Boufal a été confirmée dimanche par le médecin du Onze national qui a déclaré que le sociétaire de Southampton ne pourra pas prendre part aux phases finales de la CAN 2017 au Gabon qui débutera samedi prochain.

Un coup dur pour la sélection marocaine qui sera privée lors de cette Coupe d’Afrique des services de quatre cadres, à savoir Younès Belhanda, Oussama Tanane, Noureddine Amrabet et Soufiane Boufal dont le nom de son remplaçant devrait être incessamment communiqué et tout porte à croire que le choix porterait sur le Wydadi Ismaïl El Haddad, écarté dans un premier temps de la liste des 23 mais retenu tout comme Mohamed Nahiri en vue d’accompagner le groupe à cette 31ème CAN.

Tout un quatuor évoluant dans le secteur offensif aux abonnés absents, ce qui n’est pas fait pour arranger les choses d’une équipe qui, au cours de ses précédentes sorties sous la conduite du sélectionneur français Hervé Renard, avait démontré qu’elle peine à gagner mais fort heureusement reste difficile à battre.

Pourvu que son point fort soit encore de mise lors des matches de la Coupe d’Afrique car l’on voit mal comment il n’en sera pas ainsi tant que ce système de jeu est la marque de fabrique d’un Renard beaucoup plus tenté par des joueurs accrocheurs se sacrifiant pour le groupe que par des techniciens épatant la galerie.

A ce propos, l’entraîneur-adjoint de l’EN, Patrice Beaumel, avait indiqué dans un entretien diffusé sur le site officiel de la Fédération Royale marocaine de football, frmf.ma, que « la CAN est une compétition longue et difficile et qu’il n’y a pas de match facile. Il faut chercher la victoire à l’arraché et tout le groupe, joueurs et staff, doit être concentré du début jusqu’à la fin ». Ajoutant que si auparavant le Onze marocain avait été sorti aux ultimes souffles de ses matches de la CAN, cette fois-ci « on pourra passer au deuxième tour aux dernières minutes des rencontres. Il faut être costaud et l’on se prépare à fond pour être prêt le jour J ».

Beaumel a tenu à rappeler que le message que les joueurs doivent saisir, c’est qu’ « il faut se retrousser les manches pour faire les efforts ensemble. Le talent au Maroc, c’est évident mais ce n’est pas suffisant pour aller chercher les plus belles victoires ».

Un avis également partagé par l’un des capés de la sélection marocaine, Mbarek Boussoufa, qui avait affirmé dans une sortie médiatique que «le football en Afrique repose essentiellement sur l’aspect physique et l’on doit être combattif et ne ménager aucun effort afin de pouvoir faire partie des équipes qui joueront les premiers rôles dans cette compétition».

A rappeler que la sélection nationale devait donner la réplique hier en amical à son homologue finlandaise au stade Tahnoun à la ville émiratie d’Al Aïn. Un match des ultimes réglages avant de mettre le cap sur Oyem pour entamer la CAN avec une sortie inaugurale du groupe C prévue lundi prochain contre la RD Congo avant d’enchaîner sur le Togo et la Côte d’Ivoire respectivement les 20 et 24 de ce mois.