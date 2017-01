Boufal l’un des meilleurs transferts de Ligue I

Du côté de l’Hexagone, l’on n’est pas près d’oublier de sitôt Soufiane Boufal. D’après le quotidien spécialisé L’Equipe, l’international marocain fait partie des « 10 bons coups du mercato d’hiver sur les cinq dernières saisons de Ligue 1 ».

Et c’est le club du LOSC qui a profité pleinement de cette transaction en recrutant Soufiane Boufal en provenance d’Angers lors du mercato hivernal de janvier 2015 contre 4 millions d’euros. Et le journal de rappeler qu’ «en un an et demi dans le Nord, l'international marocain, joue 43 rencontres de Ligue 1, marque 14 buts et fait 10 passes décisives. Une recrue qui, malgré ses différends avec ses entraîneurs aura apporté de la créativité et de la percussion aux Lillois. Depuis, Boufal est parti vers l'Angleterre et la Premier League, du côté de Southampton».

Avec Southampton, il n’avait entamé la saison en cours que tardivement à cause d’une blessure qui avait nécessité une intervention chirurgicale et une convalescence de plusieurs mois. Une fois opérationnel, Boufal n’a pas failli à son standing de joueur le mieux coté de l’effectif avec un salaire annuel de 2,8 millions d’euros, ce qui fait de lui d’ailleurs le plus gros transfert dans l’histoire du club de Southampton qui, auparavant, a vu passer deux autres joueurs marocains, en l’occurrence Hassan Kechloul et Taher Lakhlej.

Si Boufal parvient à s’illustrer en Premier League, il a certainement à cœur de briller de mille feux lors de la prochaine CAN dont les phases finales s’étaleront du 14 janvier au 4 février prochain au Gabon. Il avait fait savoir dans une déclaration au site afrik-foot.com qu’ "il faut avancer étape par étape. Il va falloir déjà bien «se» préparer pour pouvoir être bien lors de la CAN 2017 et surtout la gagner pour rendre fier le public marocain !". Et de conclure : "J’espère que l’on va réussir avec Hervé Renard."

A ce propos, il convient de rappeler que le Onze national avait effectué, hier, son septième jour de stage qui se déroule à la ville émiratie d’Al Aïn. Cette concentration, qui sera ponctuée par un ou deux matches tests, se terminera le 13 de ce mois, date qui verra le départ de la sélection marocaine pour Oyem où elle disputera les rencontres du premier tour du groupe C de la CAN contre les équipes nationales de la République démocratique du Congo, du Togo et de la Côte d’Ivoire, tenante du titre.