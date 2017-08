Bonnes performances d’El Hali et de Marjane au Starnberg Open

Lors du Starnberg Open épreuve du Pro Golf Tour qui s’est déroulée sur le Golf de Starnberg du 17 au 19 août, Ahmed Marjane et Karim El Hali du Team A.T.H ont réussi à élever leur niveau de jeu pour passer un Cut difficile.

En effet, le Cut de ce Par 71 était fixé à -1 pour permettre aux 40 meilleurs joueurs des 120 engagés de disputer le 3ème tour. Marjane et El Hali qui avaient joué dans le Par le premier tour étaient en passe d’être éliminés. En jouant 68 (-3) le 2ème tour, ils réussissaient à passer le Cut en jouant un total de -2 pour ces deux premiers tours, un bel exemple de résilience. Pour mémoire, d’excellents joueurs comme Heinzinger et Subregis n’ont pas pu passer le Cut.

Ils ont terminé respectivement 34ème pour Karim El Hali à -3 71-69-70 et 36ème pour Ahmed Marjane à -2 71-69-71 de cette épreuve remportée par l’amateur allemand Max Schmitt -18 devant le Suisse Marco Iten -17.

Karim El Hali et Ahmed Marjane, au fil des épreuves, améliorent leurs performances dans un environnement très compétitif.