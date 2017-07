Bonne tenue du secteur secondaire au premier semestre

Les principaux baromètres conjoncturels, tant au niveau de l’offre que de la demande, se seraient favorablement comportés au premier semestre 2017, a annoncé le ministère de l’Economie et des Finances soulignant la bonne tenue des activités sectorielles dans l’ensemble.

Dans sa note de conjoncture de juillet, la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant de ce département a cité, entre autres, la bonne tenue des composantes du secteur secondaire, particulièrement les secteurs de l’OCP et des nouveaux métiers mondiaux du Maroc, qui auraient fait preuve d’un dynamisme tangible au niveau de leurs échanges extérieurs.

Selon la DEPF, le secteur minier a clôturé le premier trimestre 2017 sur une bonne performance, affichant une progression de la production de phosphate roche de 7%, en glissement annuel, après une hausse de 10,2% un an plus tôt. Composante importante de l’industrie chimique, les dérivés de phosphates ont vu, pour leur part, leur production s’accroître de 35,3% au titre de la même période, poursuivant la bonne dynamique du quatrième trimestre 2016 (+62,7%).

Les différentes tendances observées au niveau des exportations du secteur ont été aussi favorables au terme des cinq premiers mois de l’année en cours. La DEPF en veut pour preuve, « le volume des expéditions de phosphate roche s’est renforcé de 44,1% à fin mai 2017, après +35,1% un mois plus tôt ; celui des dérivés de phosphate s’est amélioré de 17,8%, conforté par la bonne tenue de ceux des engrais naturels et chimiques (+27,4%) et de l’acide phosphorique (+2,3%) », a-t-elle noté. Et c’est pareil pour la valeur des ventes de l’OCP à l’étranger qui s’est accrue de 8,9% à fin juin 2017.

Autre bonne performance relevée, celle du secteur de l’énergie électrique qui a affiché un comportement favorable au titre des deux premiers mois du deuxième trimestre 2017.

Selon les données relatives à ce secteur, la production s’est renforcée, en volume, de 6,1% en une année, après un repli de 1% au terme du premier trimestre 2017.

La DEPF a attribué cette évolution essentiellement à la hausse de la production de l’ONEE de 19,5% qui a bénéficié de l’amélioration de la production de l’énergie d’origine thermique de 24,5%, d’origine hydraulique de 5,2% et éolienne de 11,4%. Soulignons qu’à fin mai 2017, la production de l’énergie électrique s’est améliorée de 1,9%, après une hausse de 1% il y a une année. L’explication est qu’elle s’est nourrie de « l’accroissement de la production de l’ONEE de 5,2% et de celle des projets développés dans le cadre de la loi 13-09 relative aux énergies renouvelables de 22,8%, atténué par une légère baisse de la production privée de 0,9% ».

Ainsi, compte tenu de cette évolution, la DEPF a noté que « le volume des importations de l’énergie électrique s’est accru de 15,3%, à fin mai 2017, après une augmentation de 9,2% un an plus tôt, portant l’évolution de l’énergie nette appelée à +5,2%, après +2,2% il y a une année ». Et d’ajouter que la consommation de l’énergie électrique s’est appréciée, en volume, de 6,7% durant la même période.

En revanche, il a été constaté un tassement de l’activité du BTP durant le mois de Ramadan. En effet, au terme du premier semestre 2017, les ventes de ciment ont reculé, en glissement annuel, de 9,2%, après un retrait de 5,8% à fin mai 2017 et une hausse de 1,7% il y a une année.

Dans sa note, la DEPF a indiqué que « ce repli recouvre le retrait exceptionnel de 30,6% durant le mois de juin 2017 qui a coïncidé avec le mois de Ramadan qui enregistre habituellement un ralentissement de l’activité dans le secteur », précisant que la baisse enregistrée à fin juin 2017 a concerné l’ensemble des régions du Royaume. A l’exception des régions de Guelmim-Oued Noun (+35,3%), Dakhla -Oued Ed-Dahab (+28,3%) et Souss-Massa (+0,4%).

La même source a aussi noté que « l’encours des crédits bancaires alloués au secteur immobilier s’est accru de 3,7% à fin mai 2017 à plus de 252 milliards de dirhams, après une augmentation de 1,8% un an plus tôt, tiré par le comportement toujours favorable des crédits accordés à l’habitat (+4,8%) et la hausse des crédits attribués à la promotion immobilière de 0,5%, après un repli de 7,3% à fin mai 2016 ».

S’agissant des activités manufacturières, il a été constaté un dynamisme globalement favorable, ce secteur ayant débuté l’année 2017 favorablement, en ligne avec l’amélioration de son indice de production, hors raffinage de pétrole, de 2,3%, en une année, au terme du premier trimestre 2017, après une hausse de 2,1% un an plus tôt.

A signaler qu’au terme des cinq premiers mois de cette année, le taux d’utilisation des capacités de production (TUC) s’est replié, en glissement annuel, de 1,4 point, après un recul de 0,7 point à fin mars 2017. Et ce, « en rapport avec un retrait de 2,8 points dans les industries mécaniques et métallurgiques et de 0,2 point dans les industries de textile et cuir, atténué par une hausse de 2,6 points dans les industries chimiques et para-chimiques et de 1 point dans les industries agro-alimentaires».