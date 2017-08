La Bourse de Casablanca a clôturé la séance de vendredi sur une note positive, suite à la bonne tenue de la quasi-totalité des valeurs cotées, notamment les Blue-chips. Au terme de cette séance, caractérisée par un vacillement nettement dans la zone verte, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, en appréciation de 0,23% franchit à la hausse le seuil des 12.200 point pour s’établir à 12.202,67, rapporte la MAP.

De même, le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, avance de 0,25% à 9.965,64 points, soit une variation de +4,80% depuis le début de l’année.

La tendance est corroborée par l’indice international FTSE CSE Morocco 15, comprenant les grandes capitalisations les plus liquides, qui se bonifie de 0,35% à 11.721,39 points, au moment où le FTSE Morocco All-Liquid en progression de 0,24% se situe à 10.409,33 points. Sur le plan sectoriel, l'indice des loisirs et hôtels est en tête des hausses (+2,38%), talonné par les services aux collectivités (+3,01%), l’immobilier et l’électricité (+1,05%). Dans le même sillage, les secteurs du pétrole et gaz, des télécoms et du bâtiment et matériaux de construction affichent une hausse de +0,67% et 0,29% respectivement.

A l’instar des bancaires (+0,14%), les minières et les assureurs clôturent dans le vert, avec une légère progression de +0,08% et de +0,04% chacun. En parallèle, l’indice des boissons se positionne en queue de peloton (-1,22%), suivi des distributeurs (-0,31%). Pour leur part, les secteurs de l’agroalimentaire/production et des services de transport essuient une perte de -0,10% et -0,07% respectivement.

A la cloche finale, le volume global quotidien des échanges de titres atteint 80,57 millions de dirhams (MDH), entièrement réalisé sur le marché central, et dominé par les transactions portant sur les valeurs: SNEP (14,75 MDH), Itissalat Al-Maghrib (8,24 MDH) et Total Maroc (8,17 MDH). La capitalisation boursière avoisine, quant à elle, 614,80 milliards de dirhams. Les plus fortes hausses ont été réalisées par S.M Monétique (+6,11% à 286,50 DH), Colorado (+5,64% à 73 DH), Risma (+4,24% à 172 DH), Ennakl (+4,21% à 56,39 DH) et BMCI (+3,06% à 669,90 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par IB Maroc.Com (-6,54% à 125,10 DH), Oulmès (-5,17% à 1.707 DH), Involys (-5,13% à 145,15 DH), Jet contractors (-2,88% à 238 DH) et Maghrebail (-1,89% à 932 DH).