Bonne performance du team ATH

Les joueurs professionnels du Team A.T.H. ont participé du 16 au 18 novembre au 10ème King Hamad Troppy qui s’est joué à Bahraïn sur le Royal Golf Club, tournoi qui a vu la participation d’une centaine de joueurs professionnels.

Les joueurs du Team A.T.H. bénéficiant d’une invitation ont fait honneur au Maroc. Si Luke Joy et Joshua White, des habitués du Mena Tour, se sont respectivement classés 1er et 2ème , Karim El Hali 5ème en jouant 70-70-70 : 210 (-6) et Yassine Touhami 72-70-69 : 211 (-5) 8ème ont fait honneur à leur statut. Ils sont suivis de Mehdi Saïssi et Ahmed Marjane à la 27ème place.

A noter la bonne performance de l’amateur Ayoub Id Omar qui se classe 16ème dans le Par 73-73-70 = 216.

Par ailleurs, les juniors marocains se sont distingués aux 18èmes Championnats juniors et aux 9èmes Championnats dames arabes qui se sont déroulés sur le Golf de Port El Kantaoui à l’initiative de la Fédération arabe de golf. 12 pays arabes ont participé à ces Championnats organisés du 14 au 18 novembre et le Maroc a enregistré d’excellents résultats que voici :

Juniors de - 15 ans

1er Benabdallah Amine (Maroc) 226 (dans le Par)

2ème Boutaleb Kamil (Maroc) 233

3ème Belhaj Nacer Kamil (Tunisie) 234

Classement par pays :

1er Maroc 453

2ème Tunisie 473

3ème Egypte 512

Juniors de - 18 ans

Classement par pays

1ère Tunisie 474

2ème Maroc 486

3ème Egypte 494

Dames

1ère El Abbadi Houria (Maroc) 230

2ème Belmati Lina (Maroc) 231

3ème Richani Vanessa (Liban) 236

Classement par pays

1er Maroc 461

2ème Tunisie 494

3ème Liban 498

Le représentant de la Fédération arabe de golf a remis à My Rachid Alaoui Abdellaoui, conseiller du président de la F.R.M.G et chef de la délégation marocaine, le drapeau de ladite Fédération car le Maroc accueillera l’an prochain ces Championnats.