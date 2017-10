Bonne opération du Raja face à l’AS FAR

L'Association sportive des Forces Armées Royales (AS FAR) et le Raja club Athletic (RCA) de Casablanca se sont quittés sur un match nul (1-1), jeudi soir au Complexe Prince Moulay Abdellah de Rabat en match aller des demi-finales de la Coupe du Trône de football saison 2016-2017.

Le club militaire, le plus titré de la compétition, a ouvert le score dès l'entame de la rencontre (5e minute) par le biais de Mohamed El Faquih avant que les visiteurs n'égalisent par Mahmoud Benhalib en seconde période (65e).

Dans l'autre demi-finale aller jouée mercredi, la Renaissance sportive de Berkane et le Difaâ d'El Jadida se sont quittés sur un nul blanc.

Par ailleurs, la finale de la Coupe du Trône de football, édition 2016-2017 sera jouée le 18 novembre au Complexe Prince Moulay Abdellah de Rabat, a annoncé jeudi soir la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).

Cette finale se déroulera dans le cadre des festivités marquant la Fête de l’Indépendance, rappelle la FRMF dans un communiqué parvenu à la MAP.

Lors de la dernière édition de la Coupe du Trône le 18 novembre 2016 au stade Cheikh Mohamed Laghdaf à Laâyoune, c'est le Moghreb Association sportive de Fès qui a remporté son quatrième trophée après sa victoire face à l'Olympic club de Safi (2 buts à 1 après prolongations).

L'AS FAR détient plus grand nombre de victoires en Coupe du Trône (11 sacres).