Bon anniversaire Shakira

Shakira Isabel Mebarak Ripoli est née le 2 février 1977 dans la ville de Barranquilla en Colombie. C'est son album «Laundry Service», sorti en 2001 que l'a propulsée au rang de star mondiale. En 2010, son titre «Waka Waka (This time for Africa)» composé pour la Coupe du monde de football devient l’une des vidéos les plus visionnées sur YouTube avec 1,2 milliard de vues.

Les chansons de Shakira, dont le style musical, un mélange savant de musiques latines et arabes en référence à ses origines, lui ont valu un bon nombre de récompenses au fil des années. Désormais, le nom de la belle scintille sur le fameux Walk of Fame à Hollywood. Shakira a également reçu pas moins de deux Grammy Awards et cinq MTV Video Music Awards.

En octobre dernier, la star a sorti un nouveau single «Chantaje», extrait de son prochain album, dont la date de sortie exacte reste encore un secret.

Généreuse, Shakira est engagée dans la lutte contre l’illettrisme dans son pays natal, la Colombie. En 1997, la star fonde une association appelée «Pies Descalzos Foundation» après son troisième album studio. La fondation travaille à créer des écoles pour les enfants les plus démunis. Shakira est, en outre, une ambassadrice pour l’UNICEF.

Avant de filer le parfait amour aux côtés du footballeur Gerard Piqué, de dix ans son cadet, Shakira a vécu une dizaine d’années avec l’avocat argentin, Antonio de la Rua. Cette relation s'est terminée au tribunal dans une bataille financière. Avec le footballeur, elle a deux petits garçons, Milan et Sasha. De son compagnon, Shakira avait confié au magazine «Hello» en 2016 : «Gérard Piqué est un père merveilleux». Shakira et Gérard Piqué vivent ensemble à Barcelone en Espagne.